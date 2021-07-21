رسائل ضد العنصرية في منافسات كرة السيدات «الأولمبية»

طوكيو (د ب أ)

جثت لاعبات منتخبا بريطانيا وتشيلي على ركبة واحدة، اليوم، وذلك في رسالة ضد العنصرية في اليوم الأول من منافسات كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقالت ديمي ستوكس مدافعة منتخب بريطانيا قبل المباراة: نريد أن نظهر للجميع مدى خطورة الأمر. وشهدت مباراة أخرى بين منتخب الولايات المتحدة الأميركية، حامل لقب بطولة كأس العالم ومنتخب السويد، جثو جميع اللاعبات على ركبة واحدة.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: هذا مسموح ولا يخالف القاعدة 50، وذلك في إشارة إلى القاعدة التي تمنع الشعارات السياسية في الألعاب.

وسمحت اللجنة الأولمبية للرياضيين بالتعبير عن أنفسهم في المنافسات، وذلك قبل وقت قصير من انطلاق الأولمبياد، لكن الأمر لا زال ممنوعاً عند تسلم الميداليات.

ويمكن للاتحادات الرياضية المختلفة أن تقرر إذا ما كان الأمر مقبولاً خلال المنافسات أم لا. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد وافق على جثو اللاعبين على ركبتهم قبل المباريات، مشيراً إلى إيمانه بحرية التعبير.