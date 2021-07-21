ألفيس يشعر بـ«قلق» قبل بدء مشوار البرازيل في طوكيو

طوكيو (د ب أ)

أكد داني ألفيس الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي، أن اللعب ضد ألمانيا في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، سيكون بمثابة مواجهة خاصة ومهمة بالنسبة له رغم كل ما حققه في مسيرته الكروية.

وقال ألفيس (38 عاماً): رغم كل ما أملكه من خبرة، إلا أنني أعاني من بعض القلق والتوتر، إنه شعور رائع أن أكون هنا.

ولعب ألفيس مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان قبل العودة إلى بلاده للعب مع فريق ساو باولو، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وبطولتي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) في أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

كما أبدى أندريه جاردين المدير الفني للفريق تحمسه للمباراة، والتي تعيد ذكريات المباراة النهائية لنسخة عام 2016، حينما فاز المنتخب البرازيلي بالميدالية الذهبية في ريو دي جانيرو.

وقال جاردين: هي مباراة تعيد الذكريات، الفريقان يحترمان بعضهما كثيراً، وأتوقع مباراة صعبة.