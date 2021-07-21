«الملك» يخطط لاصطياد البرازيلي روجر

علي معالي (دبي)

تبذل شركة الشارقة لكرة القدم جهوداً مكثفة للاستقرار على ثنائي أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة بدلاً من إيجور كورنادو وويلتون سواريز، بعد انتقال الأول إلى فريق الاتحاد السعودي وعودة الثاني لبلاده بسبب مرضه.

وهناك مفاوضات مع أكثر من لاعب لعل أفضلهم هو المهاجم روجر جيديس، الذي أنهى تعاقده مع نادي شاندونج لونينج الصيني، والذي لعب 3 مواسم أثبت كفاءته العالية وما يتميز به هذا اللاعب هو صغر سنه مقارنة بلاعبين آخرين دخل «الملك» على خط التفاوض معهم حيث يبلغ من العمر 24 عاماً، والآخرون يتخطون سن الـ30.

ورغم دخول نادي كورينثيانز البرازيلي لاستعادة لاعبه السابق من الفريق الصيني ليقود هجوم الفريق في الموسم الجديد، لكن إدارة الشارقة تحاول لعل وعسى تنجح في استقطابه، رغم أن بعض صحف البرازيل تتحدث عن رفض اللاعب لعرض الشارقة.

وفي ثلاثة مواسم في الصين سجل جيديس 27 هدفاً في 52 مباراة رسمية خلال الموسم الماضي محققاً أفضل معدل تهديفي مع الفريق، حيث سجل 12 هدفاً في 17 مباراة (0.70 لكل مباراة)، ولم يدخل روجر جيديس أرض الملعب منذ 19 ديسمبر من العام الماضي، ولم يستطع اللاعب دخول الصين بسبب فيروس كورونا، وفي عام 2020 كان بطلاً لكأس الصين، برصيد 6 أهداف في 6 مباريات، وتم اختياره كأفضل لاعب في المسابقة.