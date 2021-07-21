موسم كرة الصالات ينطلق 6 أغسطس بـ«السوبر»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق منافسات الموسم الجديد2021-2022 لكرة قدم الصالات يوم 6 أغسطس بمباراة كأس «السوبر»، التي تجمع بين النصر بطل الدوري والظفرة بطل الكأس، فيما ستكون قرعة المسابقات للموسم الجديد يوم 28 يوليو الجاري.

وتمت مراعاة تجمعات ومشاركات المنتخب الوطني الأول في البطولات الآسيوية والخليجية حسب البرمجة الخاصة بمشاركات المنتخب الخارجية، وتسحب قرعة بطولات الموسم في مقر اللجنة التنفيذية للعبة في الشارقة.

وتنطلق بطولة كأس الإمارات خلال الفترة من يوم 10 أغسطس حتى 31 من نفس الشهر وبطولة النخبة لفرق الشباب مواليد 2000-2005، بمشاركة فرق مليحة واتحاد كلباء والنصر وخورفكان خلال الفترة من 25 حتى 27 أغسطس المقبل، وينطلق دوري الرجال في 4 سبتمبر المقبل ودوري الرديف يبدأ 5 سبتمبر المقبل، وينطلق دوري الشباب في الثاني من أكتوبر المقبل.

وأكد شهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أنه بالتنسيق مع حسن الحمادي مشرف المسابقات وخميس الشامسي مشرف المنتخبات، فيما يتعلق بتغيير الروزنامة وتنظيم المسابقات تمت برمجة الموسم وفقاً للروزنامة الدولية على مستوى الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة الكافية لأبيض الصالات الإعداد قبل المشاركة في الاستحقاقات الآسيوية وبطولة كأس الخليج التي ستكون في ضيافة المملكة العربية السعودية.

وتمنى العوضي التوفيق للمنتخب الوطني في استحقاقاته القادمة ولجميع الفرق في الموسم الجديد، كما شكر مجلس الشارقة الرياضي واتحاد كرة القدم ورئيس وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة والمتابعة، والعمل على الارتقاء بالمسابقات والمنتخبات، مشيداً بجهود الحكام والأندية ووسائل الإعلام في التعاون مع اللجنة التنفيذية.