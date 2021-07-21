فالنسيا أول نادٍ يضع «العملة الرمزية» على القميص

فالنسيا (الاتحاد)

دشن نادي فالنسيا الإسباني حقبة جديدة في كيفية مشاركة المشجعين، بعدما أصبح أول فريق يعرض العملة الرمزية المشفرة المخصصة للمشجعين على الجزء الأمامي من قميصه في الموسم المقبل 2021-2022، وهي الخطوة التي تأتي بعد أن توصل النادي المتواجد في دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى اتفاقية شراكة جديدة لإصدارة عملة خاصة به على غرار أندية إسبانية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في إطار الاستمرارية في استراتيجية النادي الشاملة لدمج الابتكار والتكنولوجيا، واستكشاف اتجاهات وأشكال جديدة لإيجاد طرق جديدة للتفاعل مع قاعدة المشجعين المحلية والوطنية والدولية.

ومن خلال إضافة رمز العملة على الجزء الأمامي من قميص النادي، يهدف فالنسيا إلى إضافة بُعد جديد للترفيه، مما يساعد على إبقاء كرة القدم مثيرة وجذابة لجميع الأجيال، وبناء تفاعل أقوى مع المشجعين.

من خلال الحصول على العملة الرمزية، سيتكمن مشجعو نادي فالنسيا من جميع أنحاء العالم، من البقاء على اتصال وثيق والتفاعل مع النادي بطرق جديدة وقوية، حيث سيتمكن من يمتلك هذه العملة من من المشاركة في بعض القضايا اليومية بطريقة أكثر مباشرة، واكتساب سلطة اتخاذ القرار الحقيقي من خلال الاستطلاعات، بالإضافة إلى الفوز بجوائز والقدرة على الاستمتاع بتجارب حصرية.

في اتفاقيات مماثلة، قامت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وليفانتي في منح حاملي العملات الرمزية من المشاركة في عمليات النادي الرئيسية، والتصويت على اختيار رسائل أو تصميمات جديدة واكتساب تواصل حصري من وراء الكواليس مع الموظفين واللاعبين.

وقال أنيل مورثي، رئيس نادي فالنسيا: أعتقد أن المشجعين سيكونون دائماً في قلب كرة القدم، وأن استخدام الابتكار والتكنولوجيا ضروري للحفاظ على التقليد على قيد الحياة.

وأضاف: سيدخل فالنسيا الجيل التالي من تفاعل المشجعين، وأولوية النادي هي الاستمرار في الابتكار واستكشاف الاتجاهات الجديدة حتى نتمكن من الاستمرار في إشراك جماهيرنا في عالم دائم التغيير.