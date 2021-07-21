«صداع في رأس البارسا» اسمه جريزمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يعد سراً يخفى على أحد أن إدارة برشلونة تحاول جاهدة التخلص من مهاجمها الفرنسي أنطوان جريزمان خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، حتى يمكنها التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح حراً منذ أول شهر يوليو الحالي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع والد ميسي وهو أيضاً وكيل أعماله، والفريق المعاون له، على توقيع عقد مدته خمس سنوات، على أن يتم تخفيض راتبه بنسبة 50%، ولم يعد يتبقى أمام إدارة «البارسا» سوى توفير المبالغ اللازمة لإتمام هذه الصفقة.

وكشفت الصحيفة النقاب عن صفقة تبادلية محتملة اقترحها النادي «الكتالوني» على جريزمان، وتقضي بأن ينتقل إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، مقابل انتقال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى برشلونة، ليصبح ثلاثي الهجوم «الكتالوني» أرجنتينياً خالصاً (ميسي، أجويرو، ديبالا)، وهو الحل الذي تحلم به إدارة البارسا.

وأضافت الصحيفة أنه أياً كان التحرك، سواء في اتجاه النادي الإيطالي، أو أي اتجاه آخر، فإن الكلمة الأخيرة ستكون لجريزمان في أي صفقة مزعومة، يكون هو طرفاً فيها.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم الفرنسي أغلق تماماً فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان فقط، ولكنه ترك جميع الأبواب الأخرى مفتوحة، وأنه كان يفضل العودة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، حيث تربطه بمديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني علاقة جيدة جداً، بينما بقاؤه في برشلونة سيثير الكثير من الضوضاء واللغط حوله، إذ إنه غير محبوب أيضاً من قطاع عريض من جماهير «البلاوجرانا»، ولهذا السبب يبدو أن رحيله هو أفضل الحلول، ولا يبقى سوى أن يحدد جريزمان بالضبط النادي الذي يرغب في اللعب له، بعد أن فشلت الصفقة التبادلية بينه وبين ساؤول نيجيز نجم خط وسط «الأتليتي».

وينتهي عقد جريزمان مع البارسا في صيف 2024، بعد أن كان اشتراه من أتلتيكو مقابل 120مليون يورو في 2018.

وفي المقابل، ذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه على عكس كلام ليكيب الفرنسية، فإن برشلونة غير مهتم بصفقة ديبالا، لأن هذا الأخير لا يرغب في اللعب إلى جانب الحاصل على 6 كرات ذهبية، إلا في منتخب الأرجنتين، وليس في برشلونة، كما أن ديبالا سعيد بعودة المدرب ماسيمليانو أليجري إلى تدريب يوفنتوس خلفاً لأندريا بيرلو الذي أقيل بنهاية الموسم المنقضي، ويأمل «الجوهرة» ديبالا في أن يقدم موسماً متميزاً مع «السيدة العجوز».