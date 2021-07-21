ذاكرة 21 يوليو.. رونالدينيو لاعباً في برشلونة

دبي (الاتحاد)

كان سوق الانتقالات الصيفية لعام 2003 مهماً لبرشلونة الإسباني، حيث وصل من باريس سان جيرمان، رونالدينيو المتوج بلقب كأس العالم مع البرازيل وصاحب اللمسات السحرية.

وفي مثل هذا اليوم 21 يوليو من عام 2003، تم تقديم البرازيلي للجماهير في كامب نو بحضور 25 ألف مشجع في الملعب لرؤيته يؤدي حيله الأولى ولمساته بألوان «البلوجرانا».

وقال رونالدينيو للجماهير: أريد أن أصنع التاريخ في هذا النادي، وأريد أن أجعل هذه الجماهير سعيدة.

على مدى السنوات التالية، فعل رونالدينيو ذلك بالضبط من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة ومهاراته الرائعة، كان يوماً تاريخياً للنادي.