5 أسماء تتصدر اهتمام الجماهير في انتقالات «الخليج العربي»

مراد المصري (دبي)

تصدرت 5 أسماء قائمة الأكثر تداولاً بين الجماهير، عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بسوق الانتقالات الصيفية لأندية دوري الخليج العربي، ما بين أسماء أكملت الانتقال وأخرى بقيت حتى اللحظة في دائرة الشائعات.

تصدر البرازيلي إيجور كورنادو القائمة هذا الصيف، وهو الذي رافقت عملية انتقاله من الشارقة إلى اتحاد جدة أحاديث طويلة وكلام جعله ربما النجم الأول في عملية انتقال تعتبر لحد ما أكبر صفقة انتقال مالية للاعب بين صفوف ناديين خليجيين.

الاسم الثاني هو علي مبخوت نجم الجزيرة، والذي رغم العلاقة الممتدة بوصفه أحد أبناء «فخر أبوظبي»، فإن اتحاد جدة لم يتوقف عن محاولة الحصول على خدماته، مما جعل اللاعب يبقي في دائرة أحاديث الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي دون توقف، حيث كان الحديث عن محاولة ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد على أقل تقدير.

فابيو ليما، اسم يتردد بشكل دائم كلما فتح سوق الانتقالات أبوابه، لكن الوصل قطع جميع السبل للراغبين بالحصول على خدمات نجمه، بالتأكيد على بقائه، لكن ذلك لم يمنع من مواصلة سريان الشائعات بانتظار حسم تمديد عقده الذي يسير «الإمبراطور» في الاتجاه الصحيح للقيام بهذه الخطوة.

رابع الأسماء هو البرازيلي باولينهو نجم برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده سابقاً، الذي تم ربطه بأكثر من نادي في «دورينا»، لعل أبرزها شباب الأهلي، وسط محاولات من الأهلي السعودي لضمه أيضاً، وفي ضوء عدم حسم اللاعب مصيره لحد الآن، فإنه ما زال في دائرة الأحاديث التي لا تنتهي.

خامس الأسماء، هو الأرجنتيني كريستيان جوانكا، الذي ضمه العين بعد محطات متعددة مع الشباب السعودي، ما بين نفي «الزعيم» سعيه لضم اللاعب وتمسك إدارة النادي السعودي به والتأكيد على بقائه، ثم جاء انتقال اللاعب على سبيل الإعارة بعد حديث طويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصدر فيها اسم اللاعب.