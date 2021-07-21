«محافظ» و«جوان ألكانو» إلى «يورك ستيكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل كل من «محافظ» لشادويل، و«جوان ألكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الفائزان في مهرجان رويال أسكوت، الاستعدادات لسباق سكاي بيت يورك ستيكس، وقد يواجهان المنافس الأيرلندي «أرامور» في تحد مثير للاهتمام.

وبعد انسحابه المتأخر من سباق «الديربي» الإنجليزي في إبسوم في أوائل يونيو الماضي، تمكن «محافظ» بإشراف المدرب ويليام هاجاس من تحقيق فوزه الرابع من غير هزيمة، حين تفوق على منافسيه في سباق هامبتون كورت ستيكس.

ويدفع هاجاس أيضاً بالجواد «منتظم» لشادويل، الذي يشارك للمرة الأولى في مسافة الميل وربع الميل في سباق الفئة الثانية.

وفي غضون ذلك، استعاد «خوان ألكانو» بإشراف كيفن رايان مكانته بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال بالفوز في ولفرتون ستيكس تحت قيادة أندريا أتزيني، الذي يعتقد أنه سيكون لديه الكثير لصالحه في يورك نهاية هذا الأسبوع.

والحصان الأعلى تصنيفاً في الميدان هو «أراموري»، الذي يسعى لمنح المدرب إيدن أوبراين أول نجاح في سباق «يورك ستيكس» بعد حلوله في المركز الثالث عن قرب خلف رفيقته «لوف» في بطولة برنس أوف ويلز ستيكس الشهر الماضي. ويكمل القائمة كل من «بانكوك» بإشراف أندرو بالدينج، و«أيبوري» من إسطبل سكوت ديكسون.

ومن جهة أخرى تتطلع مهرة السنتين «وايلد بيوتي» لجودلفين لتسجيل الفوز الثالث لها على التوالي في أول مشاركة على مستوى قوائم في ستار ستيكس الممتد لمسافة 1400 متر في سانداون بارك، المملكة المتحدة.

وعلى صعيد آخر يستهدف»بطاش» لشادويل بإشراف شارلي هيلز سباق كنج جورج ستيكس في محاولة للفوز باللقب للعام الخامس على التوالي بمهرجان جودوود الأسبوع المقبل.