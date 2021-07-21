نادي الإمارات يوزع المهام الإدارية

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقدت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم اجتماعها الأول برئاسة يوسف البطران وحضور جميع أعضاء الشركة بمقر النادي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورحب البطران بجميع الأعضاء، متمنياً التوفيق للجميع، وأن يكون شعارهم في المرحلة المقبلة هو التفاني لخدمة النادي والعمل بجد واجتهاد.

وتم خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء شركة كرة القدم، حيث سيشغل عبدالله الطويل منصب نائب رئيس شركة كرة القدم، وثاني سالم الشحي مديراً لإدارة التسويق وعارفة الفلاحي مديراً للإدارة المالية وخليل الطويل مشرفاً على الفريق الأول وباسم عبدالله الشامسي عضو مجلس إدارة الشركة، فيما تم تعيين منصور حسين مشرفاً على المراحل السنية.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية للتعاقدات تضم يوسف البطران رئيساً للجنة، وعضوية عبد لله الطويل وخليل الطويل وثاني سالم الشحي وباسم عبد الله الشامسي ومنصور حسين، كما ستستعين اللجنة بعدد من الخبرات الفنية الخارجية لمشاورتها في عدد من الاستقطابات القادمة، سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين.

كما تم مناقشة عدة ملفات مهمة تخص شركة كرة القدم، وتطرق أعضاء إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم إلى أمور واحتياجات الفريق الأول للفترة القادمة، كما سيتم تعيين مديراً للفريق الأول وهناك عدد من الأسماء المرشحة لهذه المهمة ستتضح خلال الساعات القادمة، كما تم اعتماد معسكراً داخلياً للفريق الأول في داخل الإمارة ينطلق السبت المقبل ولمدة أسبوعين.

واتفق أعضاء مجلس الشركة على عقد اجتماعات يومية وذلك لتسريع وتيرة العمل سواء على مستوى اختيار مدرب الفريق الأول أو الجهاز الفني المساعد وكذلك على مستوى اللاعبين، على أمل أن تنتهي اللجنة الفنية من أعمالها في أقرب فرصة وذلك لتهيئة الأجواء الإيجابية لاستعدادات الفريق الأول لاستحقاقات الموسم الجديد.