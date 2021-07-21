«راتب بيل» مشكلة جديدة في الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل قرر البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده في صيف 2022، بعد أن أعلن البرتغالي نونو إسبيريتو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي عدم رغبته في استمراره مع «السبيرز»، لا على سبيل الإعارة، ولا بالبيع النهائي.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أنه في حالة مثل حالة بيل، يكون من الأفضل على ناديه ريال مدريد أن يعرضه للبيع هذا الصيف، للتخلص من راتبه الضخم (أكثر من 15مليون يورو)، ولكي لا يتركه للرحيل مجاناً في الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة: «الملكي» يعلم تماماً أن أحداً لن يتقدم لشراء بيل بسبب هذا الراتب الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتجاه الغالب أن يفي بيل بالمدة المتبقية من عقده، طالما أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق قد رحل، وفي ظل وجود الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني الجديد، لأن هذا الأخير لا يمانع الاعتماد على النجم الويلزي، الذي سبق له تدريبه خلال فترة ولايته الأولى، وعند وصوله للريال عام 2013.

وتابعت الصحيفة: إذا لم يتعرض بيل للإصابة، فإنه يمكنه تقديم موسم جيد وحافل بالبطولات والألقاب مع ريال أنشيلوتي، ومصالحة جماهير «سانتياجو برنابيو»، التي كان معظمها غير راضٍ عنه خلال حقبة زيدان، ثم ينتقل بعد ذلك للعب في الولايات المتحدة، لأنه لم يخف مطلقاً رغبته في اللعب بالدوري الأميركي.