ملعب دورتموند.. لقاح كورونا وصورة للذكرى!

دورتموند (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن بإمكان جماهير الفريق الحصول على لقاح فيروس كورونا في الملعب الرئيس للنادي، بداية من الخميس المقبل.

وذكر النادي اليوم أن الحصول على اللقاح سيساعد على ضمان أن تكون تغطية اللقاح للسكان عالية قدر الإمكان من أجل حماية أنفسهم والآخرين.

وأضاف النادي: كميزة إضافية يمكنك أن تتجول في الملعب عقب الحصول على اللقاح والتقاط صور مع كأس ألمانيا.

وذكر دورتموند أن لقاحي بيونتك فايز وجونسون أند جونسون متوفرين.

هؤلاء الأشخاص الذي سيحصلون على لقاح جونسون أند جونسون قبل 30 يوليو المقبل سيكون لديهم حماية كاملة لحضور مباراة الفريق الأولى على ملعبه في الدوري الألماني «بوندسليجا» المقرر إقامتها 14 أغسطس أمام آينتراخت فرانكفورت، عندما يسمح للجماهير بالعودة للمدرجات.