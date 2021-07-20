ضربة موجعة لمنتخب هولندا لكرة السيدات

طوكيو (رويترز)

انسحبت شريدا سبيتسه من تشكيلة منتخب هولندا للسيدات لكرة القدم المشارك في ألعاب طوكيو بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها خلال التدريبات أمس «الاثنين» في ضربة موجعة لآمال بلادها في تحقيق الذهبية الأولمبية.

وخاضت اللاعبة البالغ عمرها 31 عاماً 188 مباراة مع منتخب هولندا وهي من الأعمدة الرئيسية للفريق بطل أوروبا ووصيف بطل كأس العالم 2019 والمرشح بقوة لنيل ميدالية في اليابان.

وقالت سبيتسه لوسائل إعلام هولندية اليوم، بعد إصابتها بتمزق في الأربطة عقب التحام خلال التدريبات: حلمي الكبير تبخر فجأة، الكلمات تعجز عن التعبير عن المرارة التي أشعر بها حالياً، كنت أبذل قصارى جهدي دائماً في الالتحامات خلال التدريبات، عانيت هذه المرة من سوء حظ. إنها انتكاسة كبيرة لي وللمنتخب.

