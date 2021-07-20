حفاوة بـ«اللاجئين» في «عمومية الأولمبية الدولية»

طوكيو (د ب أ)

حظي الفريق الممثل للاجئين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو بالترحيب اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في طوكيو.

وألقى ييتش بيل، ممثل فريق اللاجئين والذي كان ضمن أول فريق يمثل اللاجئين في الدورات الأولمبية خلال أولمبياد ريو 2016، كلمة أمام الحضور في الاجتماع نيابة عن الفريق.

وقال ييتش في الكلمة التي نشرتها اللجنة الأولمبية الدولية بموقعها على الإنترنت اليوم: الرياضيون متحمسون بشكل هائل، ويدركون بالتأكيد الفرصة الرائعة التي أتيحت لهم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف: تجربتي بالتواجد ضمن فريق اللاجئين المشارك في الأولمبياد غيرت حياتي، فقد أتاح ذلك الفرص أمامي، ومنها الانضمام لمؤسسة اللاجئين الأولمبية كعضو مجلس إدارة، كما أصبحت سفيراً للنوايا الحسنة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد انتقلت للتدريب والإقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع: لم أكن أتصور أبداً أن تتحقق أحلامي عندما كنت أعيش في مخيم كاكوما للاجئين في شمال كينيا. والشيء الأهم هو أنني يمكنني أن أصف نفسي الآن كرياضي أولمبي، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر في كل يوم.