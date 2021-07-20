تزايد حماس الرياضيين لانطلاق منافسات «طوكيو 2020»

طوكيو (د ب أ)

قالت كريستي كوفنتري رئيسة لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية إن الرياضيين المتواجدين في اليابان أبدو استعداداً وحماساً متزايدين لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت كوفنتري اليوم، خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في طوكيو، بشأن ردود الفعل التي تلقتها من الرياضيين الذين يتأهبون للأولمبياد: الحال يبدو رائعاً في القرية الأولمبية، والرياضيون متحمسون بشكل فائق. سمعنا بعض التجارب الإيجابية للغاية من الرياضيين، وعلي أن أتحدث عنها.

وأضافت في الكلمة التي نشرتها اللجنة الأولمبية الدولية عبر موقعها على الإنترنت: الرياضيون سعداء للغاية بوجودهم هنا في طوكيو، ويتطلعون إلى بدء المنافسات، فهم يشعرون بحماس شديد إزاء الملاعب الجميلة.

وتابعت: العديد من الرياضيين يذهبون إلى التدريبات، ويعودون ويتناولون الوجبات، هم سعداء للغاية بالطعام وبالغرف وبالاتساق، ويقولون إن الجميع في كل مكان متعاونون للغاية.