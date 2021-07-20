الوصل ينتظر مرحلة «الوديات»

دبي (الاتحاد)

يستأنف الوصل تدريباته غداً «الأربعاء» بعد الراحة السلبية القصيرة اليوم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك انتظاراً لدخول مرحلة المباريات الودية بداية من يوم السبت المقبل بلقاء الظفرة، على أن يخوض سلسلة من المباريات التي ستكون أمام فرق محلية في ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث من المتوقع أن يلتقي أيضاً مع الشارقة واتحاد كلباء بشكل مبدئياً.

وتشهد التدريبات عودة يوسف المهيري وفارس خليل وغانم أحمد بعد ختام مشاركتهم في معسكر المنتخب الأولمبي، كما يتواجد عبدالله خميس بعد انتهاء إعارته مع حتا، على أن يشهد الأسبوع المقبل عودة ثنائي منتخبنا الوطني فابيو ليما وعلي سالمين، اللذين نالا إجازة إضافية بعد مشاركتهما مع «الأبيض» في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، الذي خاض سلسلة من المباريات الحاسمة مطلع يونيو الماضي.

يذكر أن البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الفريق حرص على استغلال الفترة الماضية بإقامة تدريبات على فترتين صباحية ومسائية للعمل على رفع الجاهزية البدنية لـ«الإمبراطور» قبل انطلاق الموسم يوم 19 أغسطس المقبل.