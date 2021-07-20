الشارقة يدرس خيارات «المرحلة الثانية»

الشارقة (الاتحاد)

يعود فريق الشارقة للتدريبات بعد غدٍ «الخميس» بعد انتهاء المعسكر الأول في خورفكان، والحصول على إجازة عيد الأضحى استعداداً للموسم الجديد، وهناك أكثر من مقترح بشأن الفترة المقبلة إما معسكر داخلي جديد، أو تدريبات مكثفة بالنادي وهو ما سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة.

وكانت فترة التدريب الأولى قد انتهت بشكل إيجابي جيد، حيث لعب «الملك» مباراة ودية مع بني ياس انتهت بخسارته بهدف نظيف، واستعاد الجهاز الفني جزءاً مهماً من اللياقة البدنية وتقليل أوزان بعض اللاعبين بالشكل المناسب.

وبعث أكثر من لاعب «شرقاوي» بعدة رسائل إلى جماهير «الملك»، مؤكدين على أنهم سوف يسعون إلى تقديم الأفضل لديهم من أجل أن يتواجد الفريق على منصات التتويج في الموسم الجديد، حيث قال عبدالله كاظم القادم من فريق حتا: سوف أعطي كل ما لدي، وهناك تعاون كبير بين جميع اللاعبين والجهاز الفني ولدينا رغبة كبيرة في أن نسعد جماهيرنا، وسبق لي أن شاهدت جماهير «الملك» وما قدمته مع الفريق، وهو ما أتمناه هذا الموسم.

وقال خليل خميس: رأيت الترحيب من جميع الزملاء اللاعبين بالفريق، وتطلعاتنا هذا الموسم ستكون كبيرة، وعلينا التركيز والمنافسة على كل الألقاب، وأقول لجماهير الفريق تفاءلوا هذا الموسم وننتظر دعمكم كما تعود لاعبو الفريق.