«صيفنا سعادة» يستقطب 1300 مشارك في أسبوع

عجمان (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يتواصل برنامج النسخة الثانية للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» والذي يستمر حتى 19 أغسطس المقبل، ويضم الجوانب الرياضية والترفيهية والثقافية والعلمية والدينية وتطوير الذات، حيث نجح البرنامج في استقطاب أكثر من 1300 مشارك في الأسبوع الأول لانطلاقته وسط التزام كبير بالإجراءات الصحية الاحترازية.

ويحظى البرنامج الصيفي في نسخته الثانية بالرعاية والاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على غرار النسخة الأولى التي نالت مؤشرات النجاح والتميز، حيث يولي سموه البرنامج الصيفي عنايته واهتمامه انطلاقاً من الدور الذي يلعبه في تطوير المهارات والقدرات وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية، والعمل على البرامج المختلفة وأثرها في تعزيز سعادة مجتمع إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة، وتوفير جودة الحياة للفئات الشبابية المختلفة، والتأثير الأمثل في استغلال أوقات الفراغ بشكل كبير.

وتعكف اللجنة العليا للبرنامج الصيفي برئاسة أحمد الرئيسي على توفير جميع المعطيات الداعمة لنجاح الحدث وتأكيد صورته المشرفة التي بدا عليها في النسخة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد عجمان وتحقيق أعلى مؤشرات الرضا والسعادة لجميع المشاركين في الفئات المختلفة من الذكور والإناث، إلى جانب الجهود الأخرى من اللجان العاملة في القطاعات المختلفة، بتناغم كبير يمهد الطريق لتحقيق العلامة الكاملة من النجاح والتميز على خطى النسخة الأولى التي شهدت نجاحاً لافتاً.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي استئناف برنامج اللياقة البدنية اعتباراً من السبت المقبل، في ظل الإقبال اللافت على المشاركة في فعالياته المتنوعة التي حظيت بالتقدير والاهتمام.

