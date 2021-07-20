الشامسي مدرباً لـ«نمور الصالات»

دبي (الاتحاد)

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع راشد خليفة الشامسي مدرباً للفريق الأول لكرة قدم الصالات للموسم الجديد لموسم واحد، خلفاً للمدرب محمد المرزوقي.

ويعتبر راشد خليفة لاعب نادي العروبة السابق من الكفاءات الوطنية المعروفة في كرة الصالات، وهو من الجيل المؤسس لاعباً بفريق دبا الحصن، ثم لاعباً ومدرباً لفريق الجوازات.

وسبق للمدرب قيادة فريق اتحاد كلباء للفوز بكأس الاتحاد كأول وآخر بطولة لـ«النمور» في مسيرته باللعبة، كما سبق له الإشراف على تدريبات فريق نادي دبا الحصن، وساهم في تأسيس أول منتخب شباب كرة قدم الصالات وقاده في المحافل الآسيوية.

