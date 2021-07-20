كلويفرت يرحل عن لايبزج

لايبزج (د ب أ)

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم، رحيل الهولندي جوستين كلويفرت عن صفوف الفريق مع نهاية عقد الإعارة.

وقضى كلويفرت (22 عاماً)، نجل مهاجم هولندا السابق باتريك كلويفرت، الموسم الماضي ضمن صفوف لايبزج بعقد إعارة من روما الإيطالي، وقد شارك في 27 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وأعلن لايبزج رحيل اللاعب عن فريقه، بعد أن قرر النادي عدم التعاقد معه بعقد نهائي.

وذكر لايبزج: شكراً لك جوستين كلويفرت بعد عام مع «الثيران الحمر»، ينتهي عقد إعارة الجناح الهولندي.

وتقدم كلويفرت بالشكر للنادي عبر تطبيق إنستجرام قائلاً: حان الوقت لبدء المرحلة المقبلة في رحلتي.