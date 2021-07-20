زيادة في ميداليات اليابان 50%



طوكيو (رويترز)

تتوقع «جريسنوت» المتخصصة في تحليل البيانات أن ترتفع حصيلة اليابان صاحبة الضيافة من الميداليات الأولمبية في الدورة الصيفية المقبلة بواقع 50% عما كانت عليه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وفي ريو حصدت اليابان عدداً قياسياً من الميداليات وهو 41 ميدالية، وحسب توقعات «جريسنوت» فإن العدد يمكن أن يرتفع على أرضها إلى 60 ميدالية، وأن تستفيد في ذلك من انضمام رياضات جديدة إلى البرنامج الأولمبي مثل البيسبول.

وقالت «جريسنوت» لدى الكشف عن قائمة الميداليات الافتراضية النهائية قبل انطلاق الدورة المؤجلة من العام الماضي الجمعة المقبل: بسبب تأثيرات جائحة «كوفيد-19» على المستوى العالمي، فهناك احتمال بحدوث بعض الأمور غير المتوقعة في الأوضاع الطبيعية.

ورشحت توقعات «جريسنوت» الولايات المتحدة لتصدر قائمة الميداليات، لكنها توقعت انخفاض الحصيلة الأميركية إلى 96 ميدالية من 121 ميدالية في ريو قبل خمسة أعوام.

وتوقعت «جريسنوت» أن تجمع الصين 66 ميدالية، لكنها أكدت أن هذه التقديرات ربما لا تكون دقيقة، نظراً لقلة المعلومات والبيانات عن الرياضيين الصينيين في الوقت الحالي.

وحسب التوقعات أيضاً سيحصل الرياضيون الروس الذين سيشاركون في طوكيو تحت العلم الأولمبي، عقاباً على مخالفات بلادهم للوائح المنشطات، على المركز الثاني في قائمة الميداليات برصيد 68 ميدالية.

ورشحت التقديرات والتوقعات بريطانيا لاحتلال المركز الخامس في القائمة برصيد 52 ميدالية؛ أي أقل بواقع 15 ميدالية عن الحصيلة السابقة في ريو دي جانيرو.