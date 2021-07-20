أحداث جديدة تتصدر المشهد في أسبوع «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الكرة الإسبانية «الليجا» على مدار الأسبوع؟

هنا نستعرض أبرز 10 قصص مع تبقي أقل من شهر على انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم 13 أغسطس المقبل، ما بين المباريات الودية والتحضيرات التي تقوم بها الأندية مروراً بسوق الانتقالات.

بدأت أندية الدوري الإسباني تحضيراتها للموسم الجديد، وخاضت العديد منها المباريات الودية الصيفية على مدار الأسبوع، ومنها إشبيلية على سبيل المثال، الذي انطلقت تحضيراته بالفوز 4-0 على كوفنتري الإنجليزي.

وحقق ريال بيتيس الفوز بنفس النتيجة على فريق فينتيرثور السويسري، كما كانت هناك مباريات ودية محلية منها لقاء الجاران في نفس المنطقة التي حقق خلالها فالنسيا الفوز على فياريال 3-2.

وبتصميم الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، قام أتلتيكو مدريد بضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول من أودينيزي، وهذا واحد من أبرز الانتقالات المثيرة للانتباه هذا الصيف لحد الآن، حيث يأتي دي بول بعد أداء ممتاز في كوبا أميركا حيث ساعد منتخب بلاده الأرجنتين على تحقيق اللقب بعد طول انتظار.

من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن العديد من المباريات النهائية للبطولات الأوروبية ستقام في إسبانيا على مدار السنوات المقبلة، وسيقام نهائي الدوري الأوروبي 2022 في ملعب إشبيلية رامون سانشيز- بيزخوان، فيما سيقام نهائي الدوري الأوروبي في بلباو وتحديداً في ملعب أتلتيك سان ماميس، على أن يستضيف نفس الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024.

كانت هناك بعض الأخبار المحزنة في كرة القدم الإسبانية الأسبوع الماضي، حيث أعلن المدافع الذي يلعب في «لاليجا» منذ فترة طويلة إيزيكيل جاراي اعتزاله، وعلى الرغم أن عمره 34 سنة فقط، لكن الإصابات أوقفت مسيرة قلب الدفاع الأرجنتيني واعتزل بعد أن لعب مؤخراً مع فالنسيا، كما سبق أن لعب مع ريسينج سانتاندير وريال مدريد، بمجموع 201 مباراة في الدوري الإسباني.

وقام فياريال بضم بعض المهاجمين الممتازين على مر السنين، ويأمل أولئك الذين يقودون فريق «الغواصة الصفراء» أن يكون بولاي ديا نجمهم القادم مع الرقم 9، حيث يصل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً من نادي استاد ريمس، بعد أن سجل 14 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، ليكمل هجوماً هائلاً يتباهى بالفعل بجيرارد مورينو وباكو ألكاسير.

ولن يتمكن الظهير الأيسر لأتلتيك يوري بيرتشيتشي من التواجد في انطلاق الموسم الجديد 2021-2022 للدوري الإسباني، حيث سيحتاج الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابة مزمنة في الفخذ، وستقام العملية في باريس هذا الأسبوع ويتوقع أن يغيب عن المنافسات لمدة شهرين على الأقل.

بدأ أنسو فاتي موسم 2020-2021 بشكل لا يصدق، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة في نوفمبر الماضي، ولقد كان يتعافى من الإصابة منذ ذلك الحين، وهناك أخيراً بعض الضوء في نهاية النفق، مع إحساس لاعب برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً قادراً على إكمال التدريبات المكثفة بشكل متزايد.

فعّل رايو فايكانو خيار الشراء الذي احتفظ به للظهير الأيسر فران جارسيا الذي أثار الإعجاب خلال فترة إعارته من ريال مدريد في الموسم الماضي، ولعب الظهير البالغ من العمر 21 سنة دوراً رئيسياً في صعود فريق العاصمة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسيلعب الآن مع رايو في الدرجة الأولى بعد توقيعه على عقد يمتد حتى عام 2025.

أكمل لاعب أكاديمية نادي برشلونة مونشو رودريجيز انتقاله إلى غرناطة، وهو الذي كان يلعب على سبيل الإعارة مع جيرونا في الموسم الماضي وساعد الفريق على بلوغ نهائي ملحق الصعود قبل السقوط أمام رايو فايكانو.

أثار مونشو الإعجاب، لذلك قام غرناطة بالتقاطه مع سعي الفريق لتقديم موسم قوي مرة أخرى.

سيشارك 30 لاعباً من الدوري الإسباني في منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف، وهو أكبر عدد بين كافة الفريق الدوريات، ويتواجد أغلب هؤلاء اللاعبين تحت قيادة لويس دي لا فونتي مدرب منتخب إسبانيا، الذي خاض مباراة ودية ضد البلد المضيف اليابان هذا الأسبوع انتهت بالتعادل 1-1، وستكون أول مباراة لمنتخب إسبانيا في الألعاب الأولمبية ضد مصر يوم الخميس المقبل.

