باخ يقر بـ«شكوك» و«ليالٍ بلا نوم» من أجل الأولمبياد!

طوكيو (أ ف ب)

أقر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بـ«شكوك» و«ليالٍ بلا نوم» بسبب التحضيرات المضطربة لاستضافة أولمبياد طوكيو، الذي ينطلق «الجمعة»، بعد عام من التأخير بسبب تداعيات فيروس كورونا، وسط امتعاض ومعارضة محلية نتيجة استمرار تفشي «كوفيد-19».

وقال باخ خلال اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية قبل أيام معدودة على افتتاح الألعاب، إن القرار غير المسبوق بتأجيل الألعاب من صيف 2020 أثبت أنه أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد.

كانت الاستعدادات لحفل الافتتاح مضطربة جداً في ظل وجود طوكيو في حالة طوارئ صحية، ما زاد من حدة المعارضة المحلية لقرار المضي قدماً بالألعاب التي ستقام بغياب الجمهور في الأحداث المقررة في العاصمة، ما يعني أن الغالبية العظمى من المسابقات ستقام خلف أبواب موصدة.

وقال باخ: على مدى الأشهر الـ15 الماضية توجب علينا اتخاذ العديد من القرارات في حالة من عدم اليقين. راودتنا الشكوك كل يوم، تداولنا وتناقشنا، كانت هناك ليالٍ بلا نوم.

وأضاف: لقد أثر ذلك علينا أيضاً، لقد أثقل كاهلي. لكن من أجل الوصول إلى هذا اليوم، كان علينا أن نظهر ثقة، كان علينا أن نظهر طريقة للخروج من هذه الأزمة. وأثار باخ احتجاجات متفرقة خلال زيارته لليابان، حيث أظهر أحدث استطلاع في صحيفة «أساهي شيمبون» أن 55% من الذين شاركوا فيه، يعارضون إقامة الألعاب هذا الصيف.

وتأكدت أن معارضة المحليين ليست من فراغ، إذ ثبتت حتى الآن إصابة أربعة رياضيين في القرية الأولمبية، مما زاد المخاوف من أن تدفق الآلاف من الرياضيين والمسؤولين ووسائل الإعلام سيزيد من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في اليابان. وكانت لاعبة جمباز أميركية مراهقة تقيم خارج القرية الأولمبية، من بين 71 حالة إيجابية متعلقة بالألعاب تم الإبلاغ عنها حتى الآن.

ودافع المسؤولون الأولمبيون واليابانيون بقوة عن الألعاب التي تقام في «فقاعة» صحية صارمة مع اختبارات يومية، فيما تلقى اللقاح المضاد للفيروس قرابة 8% من الرياضيين المشاركين في الألعاب، ومع الاقتراب أكثر فأكثر من حفل الافتتاح.

وقال باخ: يمكننا أن نرى أخيراً نهاية النفق المظلم، ولم يكن الإلغاء خياراً بالنسبة لنا أبداً، اللجنة الأولمبية الدولية لا تتخلى أبداً عن الرياضيين، لقد فعلنا ذلك من أجل الرياضيين.

وكان باخ يتحدث في جلسة غير اعتيادية للجنة الأولمبية الدولية، حيث احترم المشاركون فيها التباعد الاجتماعي بجلوس كل منهم على مكتب، واضعين الكمامات، فيما تم مسح الميكروفون بعد كل متحدث.

وعَكَسَ هذا المشهد ما سيكون عليه الوضع في الألعاب التي ستقام بأغلبها في ملاعب فارغة سيُستعاض فيها عن الجمهور بأصوات تشجيعية مُسَجَّلة، بدءاً من حفل الافتتاح في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، لكنه سيكون فارغاً الجمعة باستثناء حضور قرابة ألف مسؤول وشخصية أولمبية، بمن فيهم ممثلو الرعاة.

وسيقام الحفل من دون موسيقى المؤلف كيجو «كورنيليوس» أويامادا، الذي تقدم باستقالته على خلفية قصة تنمر قديمة بحق رفاق له أيام الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.