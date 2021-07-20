أبطال الإمارات يتدربون بقوة في طوكيو قبل الأولمبياد

دبي (الاتحاد)

يواصل أبطال رياضة الإمارات تحضيراتهم لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتنطلق «الجمعة»، وتختتم يوم 8 من أغسطس المقبل بمشاركة بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 42 منشأة رياضية.

وواصل سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني استعداداته للمشاركة في مسابقة رماية الإسكيت، التي تقام يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

كما واصل ثنائي منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف وإيفان رومانكو استعداداتهما لخوض مسابقتي تحت 73 كجم وفوق 100 كجم على الترتيب، حيث شهدت التدريبات جدية كبيرة وتركيز على رفع الكفاءة البدنية والذهنية وسرعة رد الفعل كإحدى أهم العوامل في لعبة الجودو.

أكد عبد الله الرحومي طبيب وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، أن سلامة الرياضيين ومتابعة حالتهم الصحية تعد ضمن أهم الأولويات للوفد بالكامل، الذي أبدى كامل تعاونه لتحقيق المستوى المنشود من الرعاية الطبية قبل أو خلال فترة المنافسات، والتواجد في جميع المواقع التي ستشهد أماكن التدريبات والمسابقات لتوفير كافة الأمور اللازمة للرياضيين، المتعلقة بالجانب الصحي.

وأشار الرحومي إلى أن مهمته مع الوفد الرياضي بطوكيو تتمثل في جانبين رئيسيين، الأول هو متابعة الحالة الصحية للرياضيين والوفد بالكامل والاستعداد لأيه مستجدات قد تطرأ على مشاركة الرياضيين، والثاني يتضمن التنسيق والمتابعة فيما يخص إجراءات السلامة والأمور الاحترازية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب، مع التأكيد على كيفية تجميع العينات الدورية لفحص كوفيد - 19 وآلية تسليمها للمعنيين بهذا الشأن.

وأضاف الرحومي أنه سيتم إعداد تقارير دورية عن وفد الإمارات بالكامل، سواء الرياضيون أو فرق العمل الإدارية والإعلامية المرافقة للوفد، من أجل الاطلاع على نتائج العينات، وحصر عدد الأشخاص المخالطين وتطبيق الخطوات المتبعة من اللجنة المنظمة في حال ظهور حالات إيجابية، مؤكداً أن كل تلك الأمور تتطلب تعاوناً وتفهماً من الجميع وهو ما أكدت عليه إدارة الوفد من اليوم الأول في القرية الأولمبية، بما يخدم مصلحة الجميع ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في كبرى المحافل الرياضية ودوها الفاعل في إنجاح الأحداث من خلال التزام وفدها ورياضييها.

من ناحية أخرى، وصل أمس الأول يوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني ومدربه مروان الحتاوي إلى طوكيو تمهيداً للمشاركة في مسابقة 100 متر حرة، كما تغادر اليوم المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية.

وتم تسجيل جميع الرياضيين الذين تم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية مؤخراً، وهم: سيف بن فطيس في رماية الإسكيت، وفيكتور سكرتوف وإيفان رومارنكو في الجودو، ويوسف المطروشي في السباحة، والعداء محمد حسن النوبي، فيما تم استثناء فاطمة الحوسني بعد إفادة الاتحاد الدولي بعدم إمكانية مشاركتها في مسابقة رمي القرص.

