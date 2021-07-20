قائد ليفربول على «رادار» سان جيرمان وأتلتيكو

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا تستبعد الصحافة الإنجليزية إمكانية رحيل نجم خط الوسط الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، وتشير إلى أن هناك ناديين أبديا اهتمامهما بالحصول على خدماته، وهما باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفتا «ديلي ميل» و«ذا أتليتك» إن النادي الباريسي يسعى بالفعل للتعاقد مع هندرسون، بعد أن سبق له الحصول على الهولندي جورجينيو فينالدوم من نفس النادي مجاناً، قبل عدة أسابيع.

ويرتبط هندرسون بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، وكان يأمل في إنهاء مسيرته الكروية مع هذا النادي، إلا إن مفاوضات تمديد عقده مع «الريدز» لم تحرز أي تقدم ، ما دفع إدارة ليفربول إلى التفكير في بيعه هذا الصيف.

ومن جانبه، يرفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التفريط في «كابتن» الفريق، مثلما ترفض جماهير «الأنفيلد» رحيله، ولكن إدارة النادي تريد أن تتجنب «سيناريو» فينالدوم، الذي رحل مجاناً إلى سان جيرمان.

ويهتم نادي أتلتيكو مدريد أيضاً بالحصول على خدمات هندرسون، إلا إنه لم يتقدم بأي عرض رسمي في هذا الاتجاه. وكشفت الصحيفتان الإنجليزيتان النقاب عن أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان معجب بهندرسون، ويعرف إمكانياته جيداً بحكم مواجهة فريقه السابق توتنهام للريدز في مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ولم يحدث أي إجراء ملموس حتى الآن في اتجاه التفاوض من جانب النادي الباريسي، بل إن الصحافة الإنجليزية عبرت عن دهشتها لأن خط وسط سان جيرمان يضم 7 لاعبين (فيراتي، باريديس، فينالدوم، هيريرا، دانيلو، رافينيا، إدريسا جايي)، ما يعني إن الاتجاه الآخر نحو أتلتيكو مدريد ربما يكون الخيار الأفضل، في ظل احتمال رحيل نجم خط الوسط الإسباني ساؤول نيجيز، الذي طلب بالفعل الرحيل بحثاً عن تجربة جديدة في نادٍ آخر.

