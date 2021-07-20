«خطة تقشف» غير مسبوقة في الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لا ينوي صرف أي «سنتيم» في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مثلما كان الحال في الموسم الماضي، عندما لم يتعاقد مع أي لاعب جديد، وهي سابقة أولى من نوعها لم تحدث في تاريخ النادي «الملكي»، لعامين متتاليين.

وذكر راديو ماركا إن بيريز أبلغ جميع أعضاء مجلس إدارة النادي بهذا القرار، مشدداً على إنه لن يسعى إلى إبرام أي صفقة جديدة هذا الصيف، وسيكتفي باللاعبين الموجودين فعلاً، والعائدين من الإعارات الخارجية، مثل جاريث بيل (توتنهام) وداني سيبايوس (أرسنال) ولوكا يوفيتش (إنتراخت فرانكفورت).

وقال الراديو إن هذا القرار يأتي في إطار خطة تقشف ينتهجها النادي «الملكي» من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي من جراء تفشي جائحة فيروس كوفيد -19، وما يتطلبه ذلك من ضرورة فرض حد أقصى من الحذر، فيما يتعلق باستثمارات «الميرينجي».

وعلق الراديو على ذلك بقوله: يبدو إن العصر الذي كان الريال ينفق فيه ببذخ على استقدام النجوم السوبر، قد انتهى وولى.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إن هذا القرار كان له وقع سيء على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للفريق، والذي كان ينوي إجراء تعاقدات جديدة خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، وبوجه خاص ضم لاعبه السابق في أيفرتون، البرازيلي ريتشارليسون.

وبهذا القرار، يكون «الملكي» قد اكتفى هذا الصيف بضم المدافع الدولي النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ السابق، والذي انتقل للريال مجاناً بعد انتهاء عقده مع البافاري.

وفيما يتعلق باللاعبين الذين رحلوا، كان أبرزهم سيرجيو راموس قلب الدفاع وقائد الفريق، والذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان، علاوة على إن هناك فرصة كبيرة لرحيل المدافع الفرنسي رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.

وقال موقع جول العالمي إن جماهير «سانتياجو برنابيو» هي أكثر المتضررين من هذا القرار، لأنها كانت تأمل في استقدام نجوم سوبر جدد إلى صفوف الفريق، بينما سيكون نادي باريس سان جيرمان هو الأكثر سعادة بهذا القرار، الذي يعني صرف نظر الريال عن ضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم الفريق هذا الصيف، ليبقى مع النادي الباريسي حتى نهاية عقده في صيف 2022.