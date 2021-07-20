9 حالات كورونا جديدة في أولمبياد طوكيو

طوكيو (د ب أ)

سجل منظمو دورة الألعاب الأولمبية في اليابان تسع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر التقرير اليومي للمنظمين بشأن فيروس كورونا الذي نشر صباح اليوم أن رياضياً واحداً في القرية الأولمبية كان من بين الحالات.

وترفع هذه الحالات الجديدة عدد الاختبارات الإيجابية منذ أول يوليو إلى 67 حالة، وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية التشيكية قد أكدت أن لاعب كرة الطائرة الشاطئية أوندريج بيروسيك ثبتت إصابته بالفيروس.

ونقل اللاعب (26 عاماً) إلى فندق مخصص لعزل الحالات المصابة.

وبالإضافة إلى 67 حالة حددها المنظمون، أبلغت المقاطعات اليابانية عن أربع حالات أخرى، ومع ذلك، فإن السلطات المحلية غير ملزمة بالإبلاغ عن متى تكون حالات محددة للإصابة بالفيروس، مرتبطة بالألعاب الأولمبية.