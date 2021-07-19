كبار «البوندسليجا».. «سقوط» في «التجريبي»!

دورتموند (د ب أ)

غياب النجوم.. الأداء المتدني.. التحديات التي تواجه المدربين، قبل شهر من انطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، مازالت الأندية تحاول الوصول إلى أفضل أداء لها.

الهزائم غير المتوقعة التي تعرضت لها الأندية الكبرى في ألمانيا مؤخراً تظهر حجم العمل الذي ينبغي إنجازه قبل بداية الموسم.

بايرن ميونيخ البطل القياسي لـ«البوندسليجا» ليس الوحيد الذي أدى بشكل محبط خلال الظهور الأول للمدرب الجديد جوليان ناجلسمان، حيث لم يختلف الوضع كثيراً مع أندية بروسيا دورتموند وفولفسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ.

لا يرى مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند أي سبب للشعور بالقلق، مشيراً إلى استمرار غياب الكثير من لاعبي الفريق، وقال: هذا الأمر له دلالة بسيطة، ليس مثالياً، لكن هذا يؤثر على جميع الفرق.

وفي غياب نجوم المنتخبين الألماني والفرنسي بجانب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل استمرار عطلتهم الصيفية، خسر بايرن ميونيخ أمام كولن 2-3 في حضور ستة آلاف مشجع. اللاعبون الدوليون الـ13 في صفوف بايرن، لن يعودوا للفريق حتى نهاية الشهر الجاري، بعد مشاركتهم في يورو 2020، لتبقى استعدادات ناجلسمان دون المستوى الأمثل.

وقال ناجلسمان: علينا أن نعمل مع هذا الفريق، الشعور الحقيقي كمدرب بايرن ميونيخ سيأتي في أول مباراة على ملعبنا أليانز أرينا. وتعرض ماركو روز المدير الفني الجديد لدورتموند، لبداية محبطة هو الآخر بخسارة فريقه أمام بوخوم الصاعد حديثاً، بنتيجة 1-3، في ثاني المباريات الودية للفريق منذ بداية الاستعداد للموسم الجديد.

ويستعد دورتموند للإعلان عن انتقال نجمه الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد بمجرد حصوله على قيمة الصفقة البالغ قيمتها 85 مليون يورو (100 مليون و350 آلف دولار).

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لجلادباخ الذي خسر على ملعب بادربورن، المنافس بالدرجة الثانية بنتيجة 1-3 تحت قيادة المدرب الجديد أدي هوتر. كما تعادل جلادباخ بهدفين لمثلهما مع فيكتوريا كولن المنافس بالدرجة الثالثة قبل أيام قليلة من الخسارة أمام بادربورن.

وبدأ مارك فان بومل مشواره مع فولفسبورج بثلاث هزائم متتالية، لكن المدرب دافع عن لاعبيه، كما تعادل هيرتا برلين بهدفين لمثلهما مع سانت باولي المنافس بالدرجة الثانية.

وعلى النقيض، احتفل جيسي مارسش المدير الفني الجديد للايبزج بالظهور الأول الناجح له مع الفريق الذي تغلب على الكمار الهولندي بهدف من دون رد في حضور 600 مشجع على هامش المعسكر التدريبي للايبزج.