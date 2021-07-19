بينيتيز يكشف اللاعب «المدين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن شارك مع منتخب «السامبا» في بطولة كوبا أميركا، ينضم البرازيلي ريتشارليسون «24 عاماً» لاعب إيفرتون الإنجليزي، إلى منتخب بلاده الأولمبي يوم الخميس المقبل، للمشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة طوكيو الأولمبية، بعد أن حصل على تصريح بالمشاركة في هذه الدورة من ناديه الإنجليزي، وبدعم ومساندة من مديره الفني الإسباني رافائيل بينيتيز. وصرح الأخير بإن ريتشارليسون أصبح مديناً له وللنادي، بعد الموافقة له على المشاركة في هذه الدورة التي يعتبر الاشتراك فيها غير ملزم للأندية.

وسيحرم ريتشارليسون بذلك من جزء كبير من فترة الإعداد التي تسبق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي «البريميرليج» الذي ينطلق يوم 14 أغسطس المقبل.

ولهذا ينتظر بينيتيز من ريتشارليسون أن يعوض هذا الغياب الطويل بالظهور بصورة طيبة عند عودته للفريق.

وعلم موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لإيفرتون، والحالي لريال مدريد الإسباني، على اتصال دائم بهذا المهاجم البرازيلي، من أجل إقناعه بالانضمام إلى النادي الملكي هذا الصيف.

وأضاف الموقع إن إيفرتون يجهز نفسه حالياً لتلقي عرض رسمي من «المرينجي»، في حين إن بينيتيزعلى اقتناع بأن ريتشارليسون الذي يمثل ورقة رابحة في فريقه، سيبقى في جوديسون بارك معقل «التوفيز»، بعد أن وقف إلى جانبه، وساعده على الحصول على موافقة النادي على مشاركته في دورة طوكيو الأوليمبية.

وصرح بينيتيز لموقع النادي الرسمي قائلاً: كنت على اتصال بريتشارليسون، وأبلغني بأن فكرة المشاركة في الدورة الأوليمبية مسيطرة على تفكيره، وإنه سعيد لأنه سيشارك فيها، وهو يدرك تماماً إنه مدين لنا بشيء ما.

جدير بالذكر إن منتخب البرازيل الأوليمبي إذا ما وصل إلى المباراة النهائية لدورة كرة القدم الأولمبية ، فمعنى ذلك إنه سيبقى في اليابان على الأقل، حتى يوم 7 أغسطس القادم موعد إقامة النهائي، وسيدخل اللاعب بعد ذلك سباقاً ضد الساعة، من أجل إعادة تأهيل نفسه، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي «البريميرليج» يوم 14 أغسطس المقبل.