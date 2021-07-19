«كاف» يدعم «دوري السوبر» و«المونديال كل عامين»

جوهانسبرج (أ ف ب)

دعم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فكرة تنظيم نهائيات كأس العالم كل سنتين بدلاً من أربع، مؤكداً في الوقت ذاته انه يمضي قدماً في خطط تنظيم الدوري السوبر الأفريقي، بحسب ما أفاد بيان صدر اليوم.

وأيد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في المغرب في نهاية الأسبوع اقتراحًا سعوديًا تم طرحه في الاجتماع الأخير للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» يهدف إلى تبديل وتيرة تنظيم كأس العالم.

ومنذ أن استضافت الأوروجواي البطولة الأولى في عام 1930، أقيم أكبر حدث رياضي فردي كل أربع سنوات باستثناء فترة التوقف التي سببتها الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر تصفيات كأس العالم ومباريات البطولات عبارة عن غزوات مالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقوق البث التلفزيوني، ولكن من شأن زيادة التردد أن يمنح الاتحادات الوطنية الإفريقية لكرة القدم دفعة مالية هي في أمس الحاجة إليها.

غير أن موتسيبي لم يتطرق إلى المخاوف من أن تؤدي إقامة كأس العالم كل عامين، بالإضافة إلى كأس الأمم الأفريقية إلى حصول ازدحام في جدول المباريات.

ويتمثل أحد الحلول الممكنة في الجمع بين التصفيات المؤهلة للبطولتين كما حدث في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2006 و2010 وكأس الأمم.

وأصدرت اللجنة التنفيذية تعليمات إلى لجنة مسابقات الأندية بتسريع دراسة الجدوى من إقامة الدوري السوبر الأفريقي، من دون الكثير من تفاصيل حول المسابقة المقترحة والتي طرحها لأول مرة رئيس «فيفا»، السويسري جاني إنفانتينو في اجتماع مع مسؤولي «كاف» في المغرب العام الماضي.

واقترح إنفانتينو مشاركة 20 ناديًا بشكل دائم، مقابل أن يتأهل آخرون عبر المسابقات الإقليمية.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» والاتحاد الدولي، أجهضا في أبريل الماضي فكرة إطلاق الدوري السوبر الأوروبي بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان عنه، بعد انسحاب الأندية المؤسسة التسعة بخلاف أندية ريال مدريد الإسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي التي ما زالت متمسكة بالمشروع.

وتنطلق مسابقتا دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 وكأس الكونفيدرالية في 10 سبتمبر المقبل، على أن يتم إجراء قرعة الدورين التمهيدي والأوّل في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل.