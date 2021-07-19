البايرن يرفض فكرة «المدافعين الجدد»

ميونيخ (د ب أ)

قال هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إن حامل لقب «البوندسليجا» لن يتعاقد مع مدافعين جدد، وذلك بعد تعرض الثنائي ألفونسو دايفز ولوكاس هيرنانديز للإصابة.

وخضع هيرنانديز مدافع المنتخب الفرنسي لجراحة في الغضروف المفصلي الأيسر، فيما عانى الكندي دايفز تمزقاً في أربطة الكاحل، بالإضافة إلى ذلك فقد غاب لاعب الوسط ماركو روكا بسبب إصابة في الكاحل.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفتي «تي زد» و«مونشنر ميركور»، والتي نشرت قبل صدور عدد يوم غدٍ «الثلاثاء»، إن بايرن لديه قائمة قوية من اللاعبين والتي تضم صفقات جديدة تتمثل في دايوت أوباميكانو وعمر ريتشاردز وسفين أولريش.

وأضاف هاينر: لقد أنهينا عملنا في سوق الانتقالات مبكراً، وقلنا إننا لا نريد ملء فراغ هذه المراكز، لأن الثنائي سيعودان بسرعة، لدينا قائمة ممتازة، ومازلنا ممتازين في الدفاع برغم تلك الإصابتين.

وينطلق الموسم الجديد في أوائل أغسطس المقبل، وتحدث هاينر عن روح التفاؤل الكبيرة مع المدرب الجديد للفريق جوليان ناجلسمان في فترة الاستعداد للموسم الجديد.