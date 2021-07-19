مدير «الصحة العالمية» يزور اليابان خلال الأولمبياد

طوكيو (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم، أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعتزم زيارة اليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، نقلاً عن ممثلين حكوميين، أن اجتماعاً محتملاً مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا قد يشهد مناقشة بشأن التدابير الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الدورة الأولمبية، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل والدورة البارالمبية التي تنطلق في أغسطس.

وأضافت الوكالة أنه يتوقع عقد الاجتماع بين يومي الخميس والسبت المقبلين.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدم النصائح للجنة المنظمة للأولمبياد فيما يتعلق بتدابير مكافحة انتشار عدوى كورونا.