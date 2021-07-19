اتهام بالعنصرية.. جاتوزو «غاضب»!

ميلانو (أ ف ب)

أكد المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو اليوم أنه ما زال مستاء جداً لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه بوجه حملة التشهير التي طالته على الإنترنت من قبل بعض مشجعي توتنهام الإنجليزي، متهمين إياه بالعنصرية.

وبدا لاعب الوسط السابق، الفائز مع المنتخب الإيطالي بمونديال ألمانيا 2006، في طريقه لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام قبل أن توجه له هذه الاتهامات وتقلل من حظوظه في استلام الإشراف على النادي اللندني.

وقال جاتوزو لصحيفة «إيل ميساجيرو»، التي تصدر من العاصمة روما: كان علي قبول قصة تؤذيني أكثر من أي هزيمة أو عقوبة إيقاف، يؤسفني أنه لم تتح لي الفرصة للدفاع عن نفسي، لشرح أن ما قاله الناس في إنجلترا ليس أنا.

غادر جاتوزو فريق نابولي في نهاية الموسم الماضي، وانتقل إلى المنافس المحلي فيورنتينا، حيث أمضى ثلاثة أسابيع فقط قبل الاستقالة بعد خلاف حول الإستراتيجية والتعاقدات.

وقال بخصوص هذه المسألة: في ما يتعلق بمسألة فيورنتينا، من الأفضل أن ننسى هذا الأمر، فقد قيل الكثير عنه ولا جدوى من إضافة تفاصيل أخرى، مستطرداً: لكن هناك قصة أخرى لا تزال مفتوحة لأني لا أستطيع أن أنسى، كانت الخيبة كبيرة جداً.

وأوضح: لقد وصفوني بطريقة مختلفة عما أنا عليه ولم يكن هناك شيء يمكن القيام به، مضيفاً: لا أحد يلاحظ خطورة الإنترنت، تأتي بعض الأشياء السيئة من فيسبوك وتويتر، حيث من الممكن تعزيز أي باطل.