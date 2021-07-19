«الراعي الرئيسي» يغيب عن افتتاح الأولمبياد

طوكيو (أ ف ب)

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات والتي تعتبر من الرعاة الرئيسين لأولمبياد طوكيو، أنها لن تكون ممثلة «الجمعة» في حفل افتتاح الألعاب ولن تبث المجموعة إعلانات متعلقة بالحدث، وذلك بحسب ما قال متحدث باسمها اليوم.

وتُعَدُ تويوتا التي كانت الشركة الأكثر مبيعاً للسيارات في العالم خلال عام 2020، من الشركاء الرئيسين للحركة الأولمبية وكانت من رعاة العديد من الألعاب الأولمبية وأسهمت بما مجموعه 500 مليون دولار لألعاب طوكيو.

لكن هذه الألعاب الأولمبية لا تحظى بموافقة جزء كبير من اليابانيين بسبب استمرار جائحة كورونا، وستقام جميع الأحداث المقررة في طوكيو خلف أبواب موصدة نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بـ«كوفيد-19».

وقالت متحدثة باسم تويوتا إن مسؤولي تويوتا لن يحضروا حفل الافتتاح والسبب الرئيس هو أنه لن يكون هناك متفرجون. وبحسب وسائل إعلام يابانية، سيُسمح لأقل من ألف مسؤول وشخصية أولمبية، بمن فيهم ممثلو الرعاة، بحضور الحفل.

وأكدت المتحدثة باسم تويوتا المعلومات الواردة في عدة وسائل إعلام محلية والتي تفيد بأن الشركة ألغت خططها لبث إعلانات تلفزيونية تتعلق بالألعاب الأولمبية في اليابان.