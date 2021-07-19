جاو مديراً فنياً لأكاديمية الجزيرة

أبوظبي (وام)

تعاقد الجزيرة مع الإنجليزي جايمس جاو ضمن خططه لتطوير أكاديمية النادي، وسيبدأ جاو مشواره الجديد مع النادي، ويتولى مهامه بعد فترة ناجحة، امتدت لـ12 سنة في ليفربول الإنجليزي، عمل فيها مديراً فنياً لأكاديمية النادي الدولية في مدينة ساوث ويلز الأسترالية، وقام بإدارة وتطوير أكثر من 30 مدرباً، وأسهم في إنشاء قسمي العلوم الرياضية وتحليل الأداء.

وبدأ الخبير الفني مسيرته المهنية في ليفربول عام 2008، بالعمل في إدارة المسؤولية الاجتماعية، حيث أشرف على مبادرات للأطفال وأصحاب الهمم في المناطق الأقل حظاً في المدينة، وانتقل عام 2011 للعمل مع فرق الأكاديمية والفريق الأول، وبعض أكبر نجوم كرة القدم على تقديم نظام تطوير فردي خاص بكل لاعب، وقاد جاو برنامج تطوير اللاعبين خلال فترة عمله مديراً للتدريب في أكاديمية النادي الإنجليزي، في مدينة جويلين الصينية بين 2014 و2015.

ويأتي تعيين جاو كجزء من جهود نادي الجزيرة المكثفة وفلسفته لتطوير مواهب الأكاديمية الشابة، وتصعيد اللاعبين المحليين للفريق الأول، حيث مثل 17 لاعباً من خريجي الأكاديمية الفريق الفائز بلقب دولي الخليج العربي 2020-2021، كما تم أيضاً وضع خطط طويلة المدى، تهدف إلى تدريب وتطوير اللاعبين للاحتراف في الأندية الأوروبية.

وقال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة الجزيرة، إن تعيين غاو دليل واضح على أهمية تطوير المواهب والكفاءات الشابة في النادي ورعايتها وصقلها والاعتماد عليها، لضمان استمرارية واستدامة الأداء المتميز، وبفضل توجيهات وحرص قيادتنا الرشيدة وثقتها الكبيرة في المواهب المحلية، نفخر أن نملك اليوم إحدى أفضل الأكاديميات الكروية في الشرق الأوسط.

وأضاف: بفضل استثماراتنا المستمرة في تطوير اللاعبين بجميع الفئات السنية، أصبح لدينا منظومة داعمة للبناء على إنجازات الموسم السابق، لتحقيق التميز في المواسم القادمة . وأعرب جاو عن سعادته بالتواجد في الإمارات، وتعيينه مديراً فنياً لأكاديمية الجزيرة، مؤكداً أن النادي يتمتع بقيادة ومنظومة قوية ورؤية طموحة وطويلة المدى، تهدف بأن يصبح نموذجاً للأندية الرياضية الناجحة، وهذا الشيء جذبني بشكل كبير، ويعتبر الجزيرة المكان الأمثل لي. وأضاف: متشوق لنقل خبرتي العالمية، وأنا على ثقة أنني على مقدرة للعب دور في تطوير وتعزيز الأداء الرياضي والأكاديمية بشكل عام، والإمارات هي موطن للعديد من المواهب الشابة، ومن الرائع رؤية العديد منهم من خريجي أكاديمية الجزيرة، وأتطلع للمساهمة في إنجازات النادي في المستقبل.

ورحب مادس دافيدسين المدير الرياضي للجزيرة بانضمام جاو إلى عائلة الجزيرة، وقال نهدف لبناء بيئة تمتلك مجموعة متنوعة من الثقافات ومستوى عالياً من الخبرات من جميع أنحاء العالم، ويتوافق سجل جاو العالمي الحافل بالإنجازات وإدارة الأكاديميات لبعض أكبر الأندية والمنظمات مع طموحنا للارتقاء بالنادي، ويأتي تعيين جاو كجزء من خططنا لتطوير طاقم تدريبنا المحلي في جميع الفئات السنية.

ومنذ أن فتحت أبوابها في يوليو 2004 استمرت أكاديمية الجزيرة في تصعيد اللاعبين إلى الفريق الأول بالنادي ودعم المنتخبات الإماراتية، ويحمل جاو رخصة «A» التدريبية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسبق له تولي دور مدير أكاديمية في إحدى أفضل الأكاديميات في سنغافورة، حيث قاد أكثر من 25 مدرباً أثناء تنفيذ برنامج فني لأكثر من 800 لاعب شاب.