بوعصيبه: الدراجات «أسلوب حياة»



أبوظبي (الاتحاد)

أشاد منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، بالإنجاز الرائع لفريق الإمارات، بحصد لقب طواف فرنسا للعام الثاني على التوالي، من خلال دراجه الشاب الطموح بوجاتشار رافعاً علم الإمارات في سماء أهم وأشهر وأعرق الطوافات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الإنجاز المشرف لفريق الإمارات في طواف فرنسا، يعد إضافة جديدة لسجل وتاريخ الإمارات على المستوى الدولي، وللقائمين عليه وفي مقدمتهم مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة الفريق.

وقال إن الإنجاز الذي تحقق باسم الإمارات لم يأت صدفة أو بضربة حظ، بل هو نتاج جهد وعمل وتخطيط أسهم في الفوز والصدارة بالطواف الفرنسي عامين متتاليين، والفوز بصدارة العديد من الطوافات والبطولات الدولية خلال المشاركات الأخيرة.



وأرجع بوعصيبه تميز فريق الإمارات للدراجات الهوائية إلى حجم الاهتمام الذي تشهده الرياضة خلال السنوات الأخيرة على مستوى الدولة، ودعم الحكومة لهذه الرياضة التي أصبحت أسلوب حياة، واحد معايير التطور والتحضر لدولة الإمارات.

وتوقع بوعصيبه مزيداً من الانتصارات والانجامات والتطور للدراجة الإماراتية خلال السنوات المقبلة، في ظل نهج وأسلوب إدارة اللعبة من الاتحاد ، ودعم ورعاية المجالس الرياضية على مستوى الدولة لها .