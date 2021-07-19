20 دولة في «عالمية المصارعة» بالمجر

بودابست (الاتحاد)

تنطلق صباح غد «الثلاثاء» بطولة العالم للمصارعة تحت 17 سنة، والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 23 يوليو الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم الاتحاد المجري، وتشهد مشاركة العديد من المنتخبات،وفي مقدمتها بعثة منتخبنا للناشئين وتضم خليفة محمد الحفيتي «وزن تحت 92 كجم»، وعبدالله راشد الكياني «وزن تحت 61 كجم»، بجانب مدرب الفجيرة للفنون القتالية توفيق إبراهيم السيد، وشعبان السيد شعبان المدير الفني للاتحاد.

وتبدأ مراسم البطولة في الساعة الثامنة صباحاً بالإجراءات الصحية الاحترازية المحددة في شروط البطولة، وعملية الميزان للمتنافسين في الدور التمهيدي للبطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف القارات، ومن بينها أميركا وبريطانيا وسويسرا وتركيا والمجر والدول المتقدمة في مجال اللعبة.

واستعد منتخبنا للبطولة من خلال المعسكر الخارجي بالمركز الرياضي الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، بمشاركة منتخب مصر للشباب، والمعسكر الداخلي الختامي الذي أقيم في ضيافة الفجيرة للفنون القتالية.

وأطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على وصول البعثة بسلام، مع التأكيد على ضرورة تمثيل رياضة الإمارات بصوة مشرفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، وفقاً لتوجيهات اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة للبطولة بما يكفل السلامة للجميع، أملاً الاستفادة من فرصة الاحتكاك أمام منتخبات متقدمة المستوى في مجال اللعبة.