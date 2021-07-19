العواني: فريق الإمارات للدراجات «مصدر إلهام»

أبوظبي (الاتحاد)

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: إن فوز فريق الإمارات في جولة فرنسا للدراجات يأتي انعكاساً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى الترويج لنمط حياة صحي في المجتمع، وتتصدر قائمة أولويات الحكومة الإماراتية.

وأضاف: أصبح فريق الإمارات مصدر إلهام للعديد من الدراجين المحليين، حيث يشجع الدراجين الشباب في الإمارات على احتراف هذه الرياضة، كما تعكس إنجازات الفريق الجهود الحثيثة التي يبذلها وعمله الجاد وتخطيطه المستنير، وجميعاً فخورون بأداء الفريق الذي يرفع علم فريق الإمارات عالياً حول العالم.

من جهته، قال تادي بوجاتشار، بطل جولة فرنسا: شهدت الجولة سباقات مذهلة أقيمت على مسارات رائعة، وأعجز الآن عن وصف مدى سعادتي بانتمائي إلى فريق الإمارات، أنا سعيد جداً، وفخور بكوني جزءاً من رحلة فريق الإمارات ورسالته، وأتوجه بالشكر إلى جميع زملائي في الفريق.