أندرسون.. «اللقب السابع» بـ «بطاقة دعوة»

نيويورك (أ ف ب)

أحرز الجنوب أفريقي المخضرم كيفن أندرسون اللقب السابع في مسيرته الاحترافية، عندما تُوج بطلاً لدورة نيوبورت الأميركية الدولية في التنس، بفوزه على الأميركي الواعد جنسون بروكسباي 7-6 و6-4 في المباراة النهائية.

وهو اللقب الأول لأندرسون «35 عاماً» في نيوبورت، والأول منذ عام 2019، عندما ظفر بلقب دورة بوني الهندية، فيما خسر بروكسباي «20 عاماً» المباراة النهائية الأولى في مسيرته.

وخاض أندرسون المصنف خامساً عالمياً سابقاً و113 حالياً، منافسات دورة نيوبورت ببطاقة دعوة، عقب خروجه من الدور الثاني لدورة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج باللقب لاحقاً، ومن المتوقع أن يقفز أندرسون إلى المركز 74 في التصنيف الجديد.

وقال أندرسون: شكراً لدورة نيوبورت التي منحتني بطاقة دعوة، لقد كانت مفيدة بالنسبة لي، لقد حفزتني بالتأكيد على الاستمرار.

وخضع أندرسون لعملية جراحية في الركبة اليمنى في فبراير 2020، وكافح منذ ما يقرب من 18 شهراً لاستعادة لياقته، وقال: «لقد كان أسبوعاً رائعاً».

من جهته، قال بروكسباي، ثاني أصغر لاعب يبلغ المباراة النهائية في تاريخ الدورة البالغ 45 عاماً بعد البريطاني جريج روسيدسكي في سن التاسعة عشرة عام 1993 والذي سيرتقي إلى المركز 126 عالمياً: «آمل أن أعود إلى هنا مرة أخرى وأضغط من أجل المزيد».