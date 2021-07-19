«زوارق أبوظبي» بطل العالم في «التحدي الكلاسيكي»

بولندا (الاتحاد)

أهدى فريق أبوظبي للزوارق السريعة، فوزه بلقب العالم للتحدي الكلاسيكي لزوارق «الفورمولا-2»، في مدينة أوجستو في بولندا، إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وذلك بعد أن تمكن من حسم اللقب والوصافة في اليوم الختامي للمنافسة التي شهدت مشاركة 37 متسابقاً في التحدي السنوي.

وتألق زورق «أبوظبي 1» بحصد اللقب، بعد أن وصل إلى النقطة رقم 35، من خلال سباقي الجولة، واللذين استمرا 12 ساعة على مدار يومين، بالإضافة إلى حلول زورق «أبوظبي 2» في المركز الثاني وله 32 نقطة، حتى يعيد نفس سيناريو 2019، عندما تمكن من الفوز باللقب للمرة الأولى، وليحافظ عليه مع عودة البطولة في هذا الموسم.



ونجح زورق أبوظبي 1 بقيادة المتسابقين ثاني القمزي وراشد القمزي ومنصور المنصوري، في إنهاء السباق والتحدي، من دون أي أعطال أو حوادث، ليحصد الفريق أول لقب إماراتي في سباقات البحر لموسم 2021، وبعد فترة توقف وصلت إلى أكثر من سنة ونصف العام، للمشاركات العالمية لأبطال الإمارات، في حين حلق بالفضية والوصافة زورق أبوظبي 2 بقيادة ماجد المنصوري، راشد الطاير، راشد الرميثي ومحمد المحيربي.

وكان من المقرر أن تقام المرحلة الثانية من التحدي في مدينة روين الفرنسية، والتي تعد اختباراً صعباً أمام المشاركين بحكم إقامة السباق لـ 24 ساعة على مدار يومين، ولكن بسبب ظروف الجائحة، فقد تقرر إلغاء المرحلة الفرنسية هذا الموسم، والاكتفاء بمرحلة واحدة فقط والتي أقيمت في بولندا، وإعلان فريق أبوظبي بطلاً لهذا الموسم.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، وهنأ الأبطال الإماراتيين على الإنجاز والتفوق في تحدي أوجستو، وتحقيق الذهبية والفضية، من خلال المنافسة، مؤكداً أن الهدف الأسمى من الحضور تحقق برفع علم الإمارات على بحيرة نيكو في بولندا، وتقديم أول لقب بحري منذ فترة طويلة.



وقال: نجحنا في أن نكسر حاجز الصيام عن البطولات والألقاب العالمية، والذي بدأ منذ نهاية فبراير 2020، واستمر حتى بداية يوليو 2021 ولأكثر من 500 يوم، وتحدينا الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وتمكنا من المشاركة والحضور إلى بولندا من خلال التحدي، كانت النية للمشاركة حاضرة، وكنا نعمل بصمت في تحضير وإعداد الفريق.

وأكد الرميثي على صعوبة الاختبار الذي تجاوزه أبطال أبوظبي أمام بقية المشاركين، خاصة أن الفوز كان مطلب كل المتسابقين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوجستو، وقال: ما لا يعرفه الجميع أن الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المنظمة لمواجهة الجائحة كانت دقيقة، ولم تستطع بعض الفرق الحضور بسبب عدم إكمال بروتوكول السلامة الخاص في بولندا، ولكن فريق أبوظبي تعامل مع المسابقة بجدية كبيرة وقمنا بتلبية كل المتطلبات من أجل الحضور واعتلاء منصة التتويج والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وكشف الرميثي عن مشاركات الفريق في البطولات المقبلة، والتي سيكون أبرزها ما تبقى من جولات لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» وأضاف: بدأنا المشاركة وبدأنا اقتناص الألقاب لصيف 2021 ونعد أن نكتب السعادة والابتسامة للرياضة الإماراتية بشكل عام وللرياضة البحرية على وجه الخصوص.

وقال ثاني القمزي: فوزنا مستحق في المنافسة، وحققناه بنجاح كبير في النهاية، أن تتفوق على بقية الزوارق المشاركة وتصمد ليومين و6 ساعات يومياً، أمر ليس بالسهل، خاصة أن المشاركين هم من كبار الرياضة، ويشاركون منذ زمن طويل في المنافسة.

وأضاف: الأجواء كانت حارة، ولكن تغلبنا عليها، وتمكنا من التأقلم مع السباق والمناخ، واستطعنا الصمود، وتقديم أجمل وأروع عيدية رياضية للوطن في الأيام المباركة، كلمة السر من خلال الفوز هي العمل الجماعي لكل أعضاء الفريق، سواء من ناحية المتسابقين أو الطاقم الفني والإداري أيضاً، الكل تضافر كي يكرر مرة أخرى إنجاز 2019.