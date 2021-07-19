بينيديتو يقترب من «الملك»

علي معالي (دبي)

رجحت تقارير صحفية فرنسية، انتقال الأرجنتيني داريو بينيديتو مهاجم مارسيليا إلى الشارقة الذي دخل في مفاوضات للظفر بخدمات اللاعب، وأن إدارة النادي الفرنسي مستعدة لإتمام الصفقة إما بنظام الإعارة أو البيع، وتؤكد المعلومات أن مارسيليا يترك الباب مفتوحاً أمام المهاجم الأرجنتيني «31 عاماً»، نظراً للمقابل الكبير الذي يتقاضاه شهرياً «260 ألف يورو»، ومن المعروف أن «الملك» يبحث عن مهاجم ليكون البديل المناسب لرحيل البرازيلي ويلتون سواريز.

وتؤكد المعلومات أن عدداً من الأندية دخلت على خط التفاوض، منها بوكا جونيورز فريقه السابق، وإلتشي أحد أندية الدرجة الثانية بإسبانيا، ويبدو أن بينيديتو لم يقدم المستوى المأمول مع ناديه الفرنسي، حيث يسابق مارسيليا الزمن، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، وربما يتوقف ذلك على مدى جدية ورغبة بينيديتو نفسه في الرحيل، وسجل اللاعب 3 أهداف في مباراتين وديتين، وهو ما جعله يعبر عن سعادته بمستواه قبل انطلاق الموسم.

وانتقل بينيديتو إلى مارسيليا قادماً من بوكا جونيورز عام 2019، وسجل 11 هدفاً في الموسم الأول، و5 أهداف في الموسم التالي، وله تجربة بالدوري المكسيكي لمدة 4 مواسم.

من ناحية أخرى، حصل الشارقة على راحة بعد المعسكر الأول في خورفكان، وخاض خلاله «الملك» فقرات متنوعة من المران، ختمها بمباراة ودية، عبارة عن تقسيمة مع بني ياس، انتهت بفوز «السماوي» بهدف.

وأشرك عبدالعزيز العنبري خلال المباراة فريقين على شوطين في تجربة مفيدة، رغم الأجواء الساخنة التي جرت فيها.

ومن المتوقع أن يتم حسم الكثير من ملفات الأجانب، خاصة أن الشارقة ينقصه اثنان منهم، بعد إنهاء عقد ويلتون سواريز، وانتقال إيجور كورونادو إلى اتحاد جدة السعودي، وتكثف إدارة النادي المفاوضات، حتى تكون عناصر الفريق مكتملة من الأجانب استعداداً للموسم الجديد. حيث هناك «معترك» مهم للشارقة، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي شقيقه الوحدة، ويعقد عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة اجتماعات دورية مع العنبري لاستعراض أسماء الأجانب، من أجل الاستقرار على المناسب منهم.