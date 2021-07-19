«البارالمبية» يناقش الاستعداد لطوكيو



دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية اجتماعاً برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي، ناقش خلاله آخر الاستعدادات لسفر بعثة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2021».

وشهد الاجتماع استعراض المستجدات كافة على صعيد استعدادات اللاعبين المشاركين، وترتيبات السفر إلى اليابان، وكذلك جدول المسابقات والجوانب الفنية والإدارية،

وجرت المناقشات بصورة مركزة حول الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل وأثناء الألعاب البارالمبية، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ تعليمات اللجنة المنظمة بدقة شديدة.

وأكد الحاضرون أن سلامة البعثة بكل أفرادها هي «أولوية قصوى» لدى اللجنة البارالمبية الإماراتية. وعودتهم سالمين الهدف الأول لكل الجهود المبذولة من اللجنة.

وأكد الهاملي توفير كل ما يلزم للنجاح في تقديم الصورة التي تليق بالرياضة الإماراتية بصفة عامة، ورياضات ذوي الهمم تحديداً، مبدياً ثقته بجميع اللاعبين المشاركين وأنهم سيقدمون كل ما لديهم من أجل رفعة الوطن ورفع رايته في المحفل البارالمبي الكبير.