«الدون» يعطل الارتباط بين إيكاردي و«السيدة العجوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتردد الحديث كثيراً في إيطاليا عن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يسعى يوفنتوس للتعاقد معه، إلا أن هناك عقبة واحدة أمام إبرام هذه الصفقة، وهي وجود النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ أن «السيدة العجوز» لن يستطيع الحصول على خدمات إيكاردي، إلا في حالة واحدة فقط، وهى رحيل «الدون». وذكرت صحيفة «ليكيب» أنه من دون رحيله، لن يستطيع يوفنتوس ضم إيكاردي، وسيكون مصير الصفقة الفشل.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب الذي اشتراه سان جيرمان في مايو 2020، من إنتر ميلان الإيطالي، بما يقرب من 50 مليون يورو، معروض حالياً للبيع من جانب النادي الباريسي للتخلص من راتبه الكبير وتعويض ما دفع فيه، ولكان سان جيرمان لم يتلق أي عرض بخصوصه، اللهم إلا باستثناء بعض الكلام عن اهتمام اليوفي بضمه.

وأضافت الصحيفة: إذا ما بقي كريستيانو رونالدو ولم يرحل، سيكون من الصعب جداً، بل من المستحيل حصول يوفنتوس على خدمات إيكاردي، نظراً للأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها «البيانكونيري» نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من آثار سلبية على ميزانية النادي.

ولعب إيكاردي 28 مباراة في الموسم المنتهي، وسجل خلالها 13 هدفاً في مختلف المسابقات.

وفي المقابل، ذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أنه لم تصدر عن رونالدو أو ناديه الإيطالي أدنى إشارة تفيد برحيل النجم الكبير الذي حصل منذ وصوله إلى تورينو، قبل ثلاث سنوات «2018» على بطولة الدوري مرتين «2019 و2020»، كما حصل في الموسم المنتهي على لقب هداف الدوري الإيطالي «الكالشيو»، وإن كانت مواسمه الثلاثة مع «السيدة العجوز»، شهدت خيبة أمل كبرى، فيما يتعلق بمسيرة الفريق في بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والتي تم التعاقد معه من أجل إحراز كأسها ذات الأذنين الكبيرتين، إذ إنه خرج من دور الثمانية في السنة الأولى، ودورالـ16 في السنتين التاليتين.