تشيلسي عينه على «ليفا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن فشلت محاولات تشيلسي الإنجليزي لضم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «20 عاماً»، اتجه إلى تركيز جهوده على ضم الدولي البولندي روبرتو ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني، بل أكدت صحيفة «صن» الإنجليزية أن «البلوز» في طريقه لتقديم عرض رسمي لشرائه من النادي «البافاري»، من دون أن يكون واثقاً من قبول عرضه أو رفضه.

وقالت الصحيفة: إن تشيلسي على استعداد لدفع 60 مليون يورو نقداً للحصول على خدمات هذا اللاعب الهداف الخطير، وإن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ «البلوز» سيكون سعيداً جداً إذا ما نجح في ضم هذا النجم، في ظل عدم وجود رأس حربة صريح في تشكيلة فريقه، إذ إن المهاجم الألماني تيمو فيرنر فشل فشلاً ذريعاً في القيام بهذا الدور خلال الموسم المنتهي.

واعترف جوليان ناجليسمان المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ، بأن نجم هجومه البولندي أثار اهتمام أندية أخرى كثيرة، لم يذكر أياً منها بالاسم، ولكنه قال إن البايرن لا ينوي التفريط في ليفاندوفسكي بسهولة.

يذكر أن ليفاندوفسكي، رغم كبر سنه «32 عاماً» أنهى الموسم الماضي برصيد مذهل على المستوى الشخصي، حيث سجل 41 هدفاً في 34 مباراة، وحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني المخضرم جيرد مولر، بالنسبة لعدد الأهداف التي سجلها خلال موسم واحد في الدوري الألماني «البوندسليجا».