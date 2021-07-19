«برونو اليونايتد» يطلب العفو

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه لم يقدم شيئاً يذكر خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، التي خرج منها منتخب بلاده «حامل اللقب» من دورالـ16.

وأعرب برونو عن خيبة أمله الشديدة، لأنه لم يكن في حالته الطبيعية، ربما بسبب الإرهاق بعد موسم طويل وشاق مع ناديه الإنجليزي، كما أبدى أسفه لأنه لم يكن على مستوى الحدث، وبدا في معظم كلامه، وكأنه يطلب السماح من الجميع.

وقال فيرنانديز في تصريحات نقلها موقع «ياهو سبورت»: نحن اللاعبين نخضع دائماً لتقييمات شاملة، وأنا أعترف بأنه كان بإمكاني أن أكون أفضل مما كنت عليه في البطولة، لأنني أملك المؤهلات التي تساعدني على ذلك، ولكن هذا لم يحدث.

كما اعترف بأنه كان منهك القوى، وقال: حاولت تقديم أفضل ما عندي من ناحية الالتزام على الأقل، واللعب للمنتخب بالنسبة لي فخر كبير، وأبذل جهدي دائماً من أجل تقديم الأفضل.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أن فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة السابق، كان معذوراً لأنه كان أكثر من جميع زملائه في المنتخب مشاركة في المباريات مع ناديه مانشستر يونايتد، في دوري إنجليزي قوي.

ويستمتع برونو فيرنانديز حالياً بما تبقى من إجازته الصيفية بعد بطولة «اليورو»، قبل أن ينضم في وقت لاحق هذا الشهر، إلى معسكر فريقه الإنجليزي، للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد، إذ أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني يعتمد عليه كثيراً، لأنه «رمانة ميزان» لأداء فريقه.