فان دايك: لست متمرداً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، الأنباء التي اتهمته بأنه يقود تمرداً ضد محاولة إعادة مواطنه لويس فان جال لتدريب المنتخب «البرتقالي»، ووصف هذه الأنباء بأنها عارية من الصحة ولا أساس لها.

ويبحث الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن مدرب جديد للمنتخب خلفاً لفرانك دي بوير الذي أعلن استقالته، بعد أن اعترف بمسؤوليته الكاملة عن فشل «الطاحونة» في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وخروجه من دورالـ16على يد التشيك.

وكان فان جال شغل منصب مدرب منتخب هولندا مرتين من قبل، وقدمه الاتحاد الهولندي على أنه البديل الأرجح لدي بوير، ولكن صحيفة «ميرور» الإنجليزية نشرت تقريراً أكدت فيه أن فان دايك كابتن المنتخب الهولندي هو أبرز الذين يشنون حملة لمنع تعيين فان جال مديراً فنياً.

وأوضح التقرير أن فان دايك وزملاءه يريدون تعيين هينك تين كيت المدرب المساعد السابق لفريق تشيلسي، ولكن الاتحاد الهولندي يميل أكثر إلى تعيين فان جال، بحكم خبراته الكبيرة مع المنتخب، وحتى يخرجه من تقاعده واعتزاله التدريب رسمياً منذ عام 2019.

وخرج فان دايك على شبكات التواصل الاجتماعي مدافعاً عن نفسه ونافياً بشدة ما ذكرته الصحيفة الإنجليزية، وقال في تغريدة على «تويتر»: لم أكن أتصور أنني بمثل هذه الأهمية للصحفيين، لكي يزجوا باسمي في هذا الأمر، إنها مجرد أكاذيب اخترعها صحفيو هذه الصحيفة.

ولا يمارس فان جال الذي يكمل السبعين يوم 8 أغسطس المقبل، أي عمل تدريبي منذ أن أقيل من تدريب مانشستر يونايتد عام 2016، ولكنه شهد مسيرة تدريبية حافلة بالنجاحات على امتداد 25 عاماً، مع أندية أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ على وجه الخصوص، وأحرز بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج» مرة واحدة مع أياكس، و3 ألقاب دوري مع نفس النادي، ودوري وكأس مع البايرن.

وأمضى فان جال 4 سنوات مع منتخب بلاده، على مرتين، وقاده إلى احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2014 بالبرازيل، أما فان دايك، فقد بدأ مسيرته مع المنتخب عام 2015، ولعب 38 مباراة دولية وسجل 4 أهداف.