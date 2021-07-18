«الأوروبي» يتمنى رؤية عَلَمه في افتتاح أولمبياد طوكيو

بروكسل (أ ف ب)

أعلن مسؤولان أوروبيان اليوم أنهما راسلا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ للمطالبة برفع عَلَم الاتحاد الأوروبي بصحبة العلم السلوفيني، وذلك خلال افتتاح أولمبياد طوكيو الجمعة المقبل.

وكتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجاريتيس شيناس في رسالة مشتركة مع رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ يوليو: نود التقدم باقتراح وبمناسبة حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، أن يدخل الفريق الأولمبي السلوفيني إلى الملعب رافعاً العلم السلوفيني بصحبة علم الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولان، إن هذا سيجعل الرياضيين السلوفينيين سفراء للاتحاد الأوروبي وأيضاً للقيَّم التي يقوم عليها اتحادنا، والتي تتوافق أيضاً مع قيَّم الحركة الأولمبية.

وقال شيناس، المفوض المسؤول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، على تويتر: يجب أن يكون عَلَم الاتحاد الأوروبي حاضراً في حفل افتتاح طوكيو 2020 كرمز للتعايش السلمي والتسامح والتضامن، وأرفق منشوره بنسخة عن الرسالة الموجهة إلى توماس باخ.