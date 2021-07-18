نهيان بن زايد يشيد بإنجاز فريق الإمارات في سباق فرنسا للدراجات





أبوظبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بعد الفوز بطواف فرنسا 2021 للمرة الثانية على التوالي. وأكد سموه أن اهتمام ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، كان له الأثر البالغ في الطفرة والقفزة النوعية لرياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، ووصولها إلى العالمية في فترة وجيزة، مشيداً سموه بالانتصار المبهر لفريق الإمارات خلال مراحل الطواف الأشهر والأصعب في العالم، مبيناً أن الانتصار يعد ثمرة توجيهات ورؤية القيادة الرياضية الرشيدة التي تولي هذا القطاع الحيوي أهمية كبيرة، بما يواكب السمعة العالمية للإمارات في مختلف قطاعات الحياة الأخرى. وأثنى سموه على العمل والجهد الدؤوب والمتواصل لمختلف أعضاء فريق الإمارات، للوصول إلى منصات التتويج العالمية، مشيراً سموه إلى أن تظافر جهود الجميع هو أحد أسباب اعتلاء منصات التتويج، ورفع اسم الإمارات في المحافل العالمية. وأشار سموه إلى أن الإنجاز التاريخي الذي تحقق وللمرة الثانية على التوالي يؤكد علو كعب فريق الإمارات - الذي تأسس حديثاً – على نخبة من الفرق العالمية العريقة، ما يبشر بالمزيد من الإنجازات في عالم سباقات الدراجات الهوائية. وكان تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات، قد أحرز لقب سباق فرنسا للدراجات للمرة الثانية على التوالي، بعد ختام «المرحلة 21» والأخيرة، والتي فاز بها البلجيكي فوت فان آرت. وأصبح متسابق فريق الإمارات البالغ عمره 22 عاماً، أصغر من يفوز باللقب مرتين متتاليتين، ليحرز بوجاتشر لقب أفضل متسابق تحت 25 عاماً، ولقب المراحل الجبلية، بعد أداء مذهل طيلة السباق. واحتل الدنماركي يوناس فينيجارد المركز الثاني في الترتيب العام، وخلفه الإكوادوري ريتشارد كاراباز. ويسافر بوجاتشر إلى طوكيو، حيث ينافس في سباق الطرق في الأولمبياد السبت المقبل. وبعد مرحلة احتفالية إلى باريس بدا مارك كافنديش وفريق ديكونينك-كويك ستب يسيطر على السباق، لكن المتسابق البريطاني لم يستفد من وجود ميكل موركوف لينتزع فان آرت فوزه الثالث بمرحلة هذا العام. وجاء البلجيكي يسبر فيليبسن ثانياً أمام كافنديش الذي أحرز لقب النقاط للمرة الثانية وفاز بأربع مراحل في العام الحالي. وكان فان آرت، الذي سينافس في سباق فردي ضد الساعة في أولمبياد طوكيو، فاز بمرحلة أمس السبت سباق فردي ضد الساعة كما فاز بمرحلة جبلية شهدت مرتفعين في مونت فينتو.

