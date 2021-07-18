رئيس «الشارقة الرياضي» يناقش التعاون مع نائب حاكم تومسك

الشارقة (وام)

بحث عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي خلال مشاركته في بطولة العالم للرياضات تحت المائية، بمدينة تومسك بجمهورية روسيا الاتحادية مع سيرجي ايلين نائب حاكم مدينة تومسك، التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات مع الاتحادات الدولية.

كما عقد الحزامي لقاء مع ماكسيم ماكسيموف وزير الرياضة في تومسك، وآنا آرزنوفا رئيسة الاتحاد الدولي للألعاب تحت المائية، بحضور أحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وحرص المجلس على التواصل مع مختلف الجهات الخارجية الرياضية، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة في إمارة الشارقة في مختلف الجوانب وتعزيز الرياضات المختلفة، بما يتواكب مع الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الإمارة والبنى التحتية المميزة للأندية والاهتمام الكبير الذي يقود إلى عكس سمعة الإمارة رياضياً على المستوى القاري والدولي.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: تناقشنا مع وزير الرياضة في تومسك عن الرياضة، ودور المجلس والاهتمام اللا محدود الذي تحظى به إمارة الشارقة والرعاية الكبيرة التي تجدها الأندية، ونشر الثقافة الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية بشكل عام والجهود التي تبذل للارتقاء بالرياضات المائية، خاصة بعد قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء خمسة مراكز تدريب أولمبية للرياضات المائية بالإمارة، وهو ما يشكل دفعة كبيرة للرياضات المائية.

وأضاف: تم خلال هذه اللقاءات الحديث عن مختلف الجوانب التي تهم الرياضات المائية وسبل تطويرها، ونرى أن الزيارة الأخيرة على هامش بطولة العالم في روسيا، سيكون لها فوائدها في الإمارة، مع الترحيب الكبير باستضافة الشارقة لبطولة العالم، وهو ما سيشكل حدثاً كبيراً يضاف إلى سلسلة الأحداث الرياضية الكبيرة بالإمارة، التي حققت نجاحاً باهراً لبطولات في مختلف الرياضات، وقال: نحن نسعى في المجلس لاستثمار مثل هذه اللقاءات والأحداث بالشكل الأمثل، الذي يعود على تطور الرياضة.