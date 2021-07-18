الوحدة يفاوض الإسباني أنجل

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مصدر بنادي الوحدة عن دخول "العنابي" في مفاوضات لضم اللاعب الإسباني جوس أنجل، وفقاً لرغبة الهولندي هينك تين كات مدرب الفريق، وأن الصفقة في طريقها لتكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعم احتياجات الفريق.

وفي حال تعاقد الوحدة مع اللاعب سيكون الأجنبي الرابع في صفوف الفريق، بجوار السوري عمر خريبين والبرازيلي جواو بيدرو والكوري الجنوبي لي ميونج.

يذكر أن الوحدة يواصل استعداداته للموسم في مدينة أليكانتي الإسبانية، وينهي معسكره الخارجي الأحد المقبل، حيث يعود لاستكمال تحضيراته في أبوظبي في إطار استعداده للموسم الجديد، الذي يدخله الفريق بطموحات كبيرة، في البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا، بعدما نجحت إدارة النادي في التجهيز بشكل جيد للموسم.